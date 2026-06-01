Semaine Verte à Gardanne Gardanne
Semaine Verte à Gardanne Gardanne samedi 13 juin 2026.
Gardanne
Semaine Verte à Gardanne
Du samedi 13 au mercredi 17 juin 2026. Voir programme Gardanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-13
En lien avec la cause municipale 2026, la ville organise la semaine verte du 13 au 17 juin.
Découvrez les événements et les activités qui sont programmés.
Samedi 13 juin de 10h00 à 17h00:
Animation sur l’abeille et la biodiversité avec construction de petits hôtels à insectes
Atelier de conception d’infusette et de sels aux herbes
Animation de tableaux avec le vivant
Atelier sensoriels et création artistique sur la forêt et la biodiversité
Atelier d’identification des animaux de nos forêts
Atelier de découverte des oiseaux des parcs et jardins
Atelier compostage
Atelier sur la forêt méditerranéenne
Atelier 1 arbre 1 enfant
Atelier de conception de nichoir
Dimanche 14 juin
Eco-balade au départ de l’écomusée et venait découvrir la ferme municipale maraichère (inscription souhaitée services-techniques@ville-gardanne.fr)
Lundi 15 juin
Balade pédestre à la découverte de la ferme municipale maraichère de la commune (8km), ouverte à tous, départ du foyer Nostre Oustau à 9h, animée par le service des Sports de la commune.
Mercredi 17 juin
Observation naturaliste et prise de vue photographique de la richesse de la nature Bassin de Fontvenelle, de 14h00 à 16h30 (inscription souhaitée services-techniques@ville-gardanne.fr). .
Voir programme Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
In line with the 2026 municipal cause, the city is organizing Green Week from June 13 to 17.
L’événement Semaine Verte à Gardanne Gardanne a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de Gardanne
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