Gardanne

Semaine Verte à Gardanne

Du samedi 13 au mercredi 17 juin 2026. Voir programme Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-13

En lien avec la cause municipale 2026, la ville organise la semaine verte du 13 au 17 juin.

Découvrez les événements et les activités qui sont programmés.



Samedi 13 juin de 10h00 à 17h00:



Animation sur l’abeille et la biodiversité avec construction de petits hôtels à insectes

Atelier de conception d’infusette et de sels aux herbes

Animation de tableaux avec le vivant

Atelier sensoriels et création artistique sur la forêt et la biodiversité

Atelier d’identification des animaux de nos forêts

Atelier de découverte des oiseaux des parcs et jardins

Atelier compostage

Atelier sur la forêt méditerranéenne

Atelier 1 arbre 1 enfant

Atelier de conception de nichoir





Dimanche 14 juin

Eco-balade au départ de l’écomusée et venait découvrir la ferme municipale maraichère (inscription souhaitée services-techniques@ville-gardanne.fr)



Lundi 15 juin

Balade pédestre à la découverte de la ferme municipale maraichère de la commune (8km), ouverte à tous, départ du foyer Nostre Oustau à 9h, animée par le service des Sports de la commune.



Mercredi 17 juin

Observation naturaliste et prise de vue photographique de la richesse de la nature Bassin de Fontvenelle, de 14h00 à 16h30 (inscription souhaitée services-techniques@ville-gardanne.fr). .

Voir programme Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

In line with the 2026 municipal cause, the city is organizing Green Week from June 13 to 17.

L’événement Semaine Verte à Gardanne Gardanne a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de Gardanne