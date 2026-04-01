Arts & Facs, édition anniversaire 25e édition ! Théâtre de la ville de Valence Valence
Arts & Facs, édition anniversaire 25e édition ! Théâtre de la ville de Valence Valence jeudi 16 avril 2026.
Valence
Arts & Facs, édition anniversaire 25e édition !
Théâtre de la ville de Valence 1 Place de la Liberté Valence Drôme
Tarif : 1 – 1 – 15 EUR
Tarif libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 20:00:00
fin : 2026-04-16 22:30:00
Date(s) :
2026-04-16 2026-04-17
Au programme deux soirées dédiées aux créations artistiques des étudiants et des étudiantes du Campus UGA Valence Drôme Ardèche, avec 13 prestations, réalisées avec la complicité d’artistes professionnels. Plus d’une trentaine d’étudiantes et étudiants.
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Théâtre de la ville de Valence 1 Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 theatredelaville@mairie-valence.fr
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English :
On the program: two evenings dedicated to the artistic creations of students from the UGA Valence Drôme Ardèche Campus, with 13 performances, produced with the complicity of professional artists. More than thirty students.
L’événement Arts & Facs, édition anniversaire 25e édition ! Valence a été mis à jour le 2026-02-26 par Valence Romans Tourisme
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