Artus – Le Show XXL au cinéma, Le Vox, Mayenne

Informations pratiques

Artus – Le Show XXL au cinéma Jeudi 24 septembre, 20h45 Le Vox Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T20:45:00+02:00 – 2026-09-24T22:25:00+02:00

Fin : 2026-09-24T20:45:00+02:00 – 2026-09-24T22:25:00+02:00

Le Vox 16 place Juhel, Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire https://www.levoxmayenne.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0766#showmovie?id=NLBK9 »}]

Artus le show xxl – Artus signe un show XXL à voir sur grand écran !

Il entre dans l’Histoire en devenant le premier humoriste à investir Paris La Défense Arena, la plus grande salle d’Europe…