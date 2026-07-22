ATELIER BIEN ETRE la Belle Avette Lassay-les-Châteaux
vendredi 21 août 2026 · la Belle Avette · Lassay-les-Châteaux
Informations pratiques
Lassay-les-Châteaux
ATELIER BIEN ETRE
la Belle Avette 9 rue de Javron Lassay-les-Châteaux Mayenne
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 15:00:00
fin : 2026-08-21 18:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Atelier bien‑être Lymphe • Respiration • Fascias
Venez bouger votre lymphe grâce au yoga et à la respiration diaphragmatique. Avec le Munz Floor et le yoga balles, explorez la fluidité intérieure et la conscience fasciale.
Un corps plus léger, une respiration plus ample, un mental apaisé. .
la Belle Avette 9 rue de Javron Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 6 50 06 62 99
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English :
Well-being Workshop: Lymph ? Breathing ? Fascia
L’événement ATELIER BIEN ETRE Lassay-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Lassay
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