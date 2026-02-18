VISITE NOCTURNE DU CHÂTEAU DE LASSAY Place du Boële Lassay-les-Châteaux

VISITE NOCTURNE DU CHÂTEAU DE LASSAY

Place du Boële Château de Lassay Lassay-les-Châteaux Mayenne

Début : 2026-09-19 21:00:00

fin : 2026-09-19

2026-09-19

Visite en musique du château illuminé aux chandelles et aux flambeaux.

Visite nocturne du château éclairée aux chandelles et aux flambeaux et animé de tableaux vivants et saynètes musicales, avec une cinquantaine de figurants et musiciens.

Tout public Tarifs 5 à 15 €

Réservation indispensable au 06 18 22 78 33 .

Place du Boële Château de Lassay Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 6 18 22 78 33 chateaudelassay@free.fr

English :

Musical tour of the castle, illuminated by candlelight and torches.

