Fête d’ouverture du Jardin Boréal, Jardin Boréal, Lassay-les-Châteaux

Fête d’ouverture du Jardin Boréal 5 et 6 juin Jardin Boréal Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T17:30:00+02:00 – 2026-06-05T23:45:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00

Le Jardin Boréal ouvre ses portes !

Découvrez ce nouveau lieu de vie qui rassemble la médiathèque, le conservatoire et l’espace jeunes à Lassay-les-Châteaux.

Pour fêter cette ouverture, Mayenne Communauté s’entoure d’artistes et d’associations locales pour 2 jours de fête, les 04, 05 et 06 juin 2026.

Au programme :

• Des découvertes et des visites : Présentation de la grainothèque, rétrospective des vidéos drône de chantier, installation des plantes dans le claustra végétal de la médiathèque, visites immersives, balade d’observation de la nature et stand d’information sur la biodiversité.

• Des ateliers et des jeux : atelier gourmandises, atelier dessin, chasse aux trésors, jeu de cherche et trouve autour des fresques artistiques, jeux et mini-lab

• Des concerts et spectacles : représentation des élèves du conservatoire, histoires et comptines pour les tout-petits, contes inattendus pour les plus grands, création théâtrale inédite avec les habitants de Lassay, expérience immersive créée sur mesure pour découvrir le lieu autrement, soirée de concerts.

En partenariat avec Tribu, les Entrelacés, le Kiosque, la compagnie Oh !, le Collectif Social Club, le CPIE Mayenne, le Pays d’art et d’histoire, Marina Guittois – audio-descriptrice, les Mains Vertes et les artistes du Jardin Boréal : Adrien Thiot-Rader, Alias Sandi et Radeau.

Plus d’information : mayenne-communaute.net/jardin-boreal/

Jardin Boréal 13 place Victor Hugo, 53110 Lassay-les-Châteaux Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire 02 52 22 99 80 http://www.mayennecommunaute.fr Le Jardin Boréal est le nouveau pôle culture-jeunesse qui rassemble 3 services de Mayenne Communauté à Lassay-les-Châteaux : la médiathèque, le conservatoire et l’espace jeunes. Parking à proximité

Le Jardin Boréal ouvre ses portes !

©Adrien Thiot-Rader