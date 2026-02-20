LE TOURNOI DES SANGLES Lassay-les-Châteaux

LE TOURNOI DES SANGLES

CHATEAU DE LASSAY Lassay-les-Châteaux Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-09

le Tournoi des Sangles, tournoi de highline entre les tours du château, avec spectacle final les 15 et 16 août

En première mondiale, une dizaine d’athlètes internationaux s’affronteront en musique sur des sangles en suspension au-dessus de la cour du château, dans une version moderne de la joute médiévale.

La semaine sera ponctuée de tournois éliminatoires et de performances, menant aux deux spectacles finaux où le public sera appelé à défendre ses champions dans une ultime épreuve. La beauté, l’inattendu, l’émotion et la folie sont à nouveau entre Ciel et Pierres ! .

CHATEAU DE LASSAY Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 6 18 22 78 33 chateaudelassay@free.fr

English :

tournoi des Sangles, a highline tournament between the castle towers, with a final show on August 15 and 16

