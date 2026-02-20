LASSAY-LES-CHÂTEAUX AU CREPUSCULE Lassay-les-Châteaux

LASSAY-LES-CHÂTEAUX AU CREPUSCULE

Devant le château de Lassay Lassay-les-Châteaux Mayenne

2026-07-30 21:00:00

2026-07-30

A la tombée de la nuit, suivez un guide-conférencier et découvrez l’histoire et le patrimoine d’une commune du Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne sous un aspect nouveau.

Parcourez les ruelles de Lassay-les-Châteaux, lorsque la lumière se fait plus douce. Cette balade au crépuscule, entre nature et monuments fascinants, vous permettra de découvrir la cité sous un angle nouveau et d’en percer tous ses mystères. .

Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne

English :

As night falls, follow a guide and discover the history and heritage of a commune in the Pays d?art et d?histoire Coëvrons-Mayenne in a whole new light.

