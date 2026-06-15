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Artus Le Show XXL au cinéma Rue Sellenick Les Andelys

Artus Le Show XXL au cinéma Rue Sellenick Les Andelys jeudi 24 septembre 2026.

Lieu : Rue Sellenick

Adresse : Cinéma Le Palace

Ville : 27700 Les Andelys

Département : Eure

Début : jeudi 24 septembre 2026

Fin : jeudi 24 septembre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Les Andelys

Artus Le Show XXL au cinéma

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 20:00:00
fin : 2026-09-24

Date(s) :
2026-09-24

Synopsis
Artus signe un show XXL à voir sur grand écran ! Il entre dans l’Histoire en devenant le premier humoriste à investir Paris La Défense Arena, la plus grande salle d’Europe, dans un format totalement inédit une fusion des genres, entre humour et expérience live jamais vue auparavant.   .

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 13 64 

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English : Artus Le Show XXL au cinéma

L’événement Artus Le Show XXL au cinéma Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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