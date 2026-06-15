Artus Le Show XXL au cinéma Rue Sellenick Les Andelys
Artus Le Show XXL au cinéma Rue Sellenick Les Andelys jeudi 24 septembre 2026.
Les Andelys
Artus Le Show XXL au cinéma
Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 20:00:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Synopsis
Artus signe un show XXL à voir sur grand écran ! Il entre dans l’Histoire en devenant le premier humoriste à investir Paris La Défense Arena, la plus grande salle d’Europe, dans un format totalement inédit une fusion des genres, entre humour et expérience live jamais vue auparavant. .
Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 13 64
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English : Artus Le Show XXL au cinéma
L’événement Artus Le Show XXL au cinéma Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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