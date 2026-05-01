Rassemblement convivial de véhicules anciens Les Andelys
Rassemblement convivial de véhicules anciens Les Andelys dimanche 24 mai 2026.
Les Andelys
Rassemblement convivial de véhicules anciens
Bords de Seine Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:30:00
fin : 2026-08-23 12:00:00
Date(s) :
2026-05-24 2026-06-28 2026-07-26 2026-08-23 2026-09-27 2026-10-25 2026-11-22 2026-12-27
Rassemblement convivial de véhicules anciens
Organisé par Les Vieilles Gaillardes, ce rassemblement s’adresse à tous les passionnés de véhicules anciens.
L’événement est ouvert à tous, sans inscription préalable. Les exposants peuvent venir librement entre 09h30 et 12h00, et repartir à leur convenance. L’exposition est entièrement gratuite, aussi bien pour les participants que pour les visiteurs.
Ce rendez-vous a lieu chaque 4ᵉ dimanche du mois. .
Bords de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie y.echard@gmail.com
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English : Rassemblement convivial de véhicules anciens
L’événement Rassemblement convivial de véhicules anciens Les Andelys a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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