Les Andelys

Rassemblement convivial de véhicules anciens

Bords de Seine Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:30:00

fin : 2026-08-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-24 2026-06-28 2026-07-26 2026-08-23 2026-09-27 2026-10-25 2026-11-22 2026-12-27

Rassemblement convivial de véhicules anciens

Organisé par Les Vieilles Gaillardes, ce rassemblement s’adresse à tous les passionnés de véhicules anciens.

L’événement est ouvert à tous, sans inscription préalable. Les exposants peuvent venir librement entre 09h30 et 12h00, et repartir à leur convenance. L’exposition est entièrement gratuite, aussi bien pour les participants que pour les visiteurs.

Ce rendez-vous a lieu chaque 4ᵉ dimanche du mois. .

Bords de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie y.echard@gmail.com

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English : Rassemblement convivial de véhicules anciens

L’événement Rassemblement convivial de véhicules anciens Les Andelys a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération