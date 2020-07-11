Château Gaillard La Visite de Richard Chemin de Château Gaillard Les Andelys samedi 11 juillet 2026.

Les Andelys

Château Gaillard La Visite de Richard

Chemin de Château Gaillard Château Gaillard Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-25 2026-08-08 2026-08-22

Plongez dans le passé aux côtés de Richard Cœur de Lion !

Et si le célèbre roi anglo-normand débarquait… en 2026 ?

À Château Gaillard, vivez une visite théâtralisée unique La Visite de Richard .

Projeté dans notre époque, Richard Cœur de Lion vous raconte avec fougue les grandes étapes de sa vie son enfance, ses combats, ses passions… jusqu’au chantier grandiose de Château Gaillard, symbole de sa puissance.

Un comédien incarne le roi avec panache, mêlant humour, émotions et Histoire vivante.

Une parenthèse hors du temps, captivante et pleine de caractère, à savourer en famille ou entre amis !

Durée 1h30

Visite conseillée à partir de 10 ans.

Réservation obligatoire, dans les offices de tourisme, par téléphone ou sur la billetterie en ligne.

Dates

Samedi 11 juillet 20h

Samedi 25 juillet 20h

Samedi 8 août 20h

Samedi 22 août 20h .

Chemin de Château Gaillard Château Gaillard Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 21 31 29 information@tourisme.sna27.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Château Gaillard La Visite de Richard

L’événement Château Gaillard La Visite de Richard Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération