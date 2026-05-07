Orgues en fêtes Récital d’orgue Vincent Rigot Les Andelys
Orgues en fêtes Récital d’orgue Vincent Rigot Les Andelys dimanche 23 août 2026.
Les Andelys
Orgues en fêtes Récital d’orgue Vincent Rigot
Collégiale Notre-Dame Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 17:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
La Collégiale Notre-Dame des Andelys accueillera Vincent Rigot, titulaire de l’orgue de l’église Saint-Eugène-Sainte-Cécile à Paris. Le programme illustrera le thème de l’année, Chaconnes et Fugues , avec des pièces de D. Buxtehude, J.S. Bach (Passacaille et thème fugué en ut mineur), ainsi que des œuvres de J. Alain et M. Duruflé. .
Collégiale Notre-Dame Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 7 67 16 51 91 bachacademie27@gmail.com
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English : Orgues en fêtes Récital d’orgue Vincent Rigot
L’événement Orgues en fêtes Récital d’orgue Vincent Rigot Les Andelys a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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