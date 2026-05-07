Les Andelys

Orgues en fêtes Récital d’orgue Vincent Rigot

Collégiale Notre-Dame Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 17:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

La Collégiale Notre-Dame des Andelys accueillera Vincent Rigot, titulaire de l’orgue de l’église Saint-Eugène-Sainte-Cécile à Paris. Le programme illustrera le thème de l’année, Chaconnes et Fugues , avec des pièces de D. Buxtehude, J.S. Bach (Passacaille et thème fugué en ut mineur), ainsi que des œuvres de J. Alain et M. Duruflé. .

Collégiale Notre-Dame Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 7 67 16 51 91 bachacademie27@gmail.com

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English : Orgues en fêtes Récital d’orgue Vincent Rigot

L’événement Orgues en fêtes Récital d’orgue Vincent Rigot Les Andelys a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération