Informations pratiques

Les Andelys

Éclipse Solaire & Buvette

Parking haut du Château Gaillard Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Venez observer l’éclipse solaire dans un cadre d’exception ! Le conseil local FCPE du regroupement des Andelys vous accueille à sa buvette conviviale sur les hauteurs du site pour partager ensemble ce magnifique spectacle astronomique.

Date Mercredi 12 août 2026

Horaires Début de l’éclipse vers 19h30 (durée environ 1h45)

Lieu Parking haut du Château Gaillard, Les Andelys

Restauration sur place Boissons fraîches, sandwichs, glaces, crêpes et gâteaux faits maison.

Organisateur FCPE (Buvette tenue par des parents bénévoles Tous les bénéfices seront reversés au profit des écoles des Andelys).

⚠️ IMPORTANT La buvette ne vend pas de lunettes. Pensez à apporter vos propres lunettes de protection homologuées pour observer l’éclipse en toute sécurité ! .

Parking haut du Château Gaillard Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 68 71 83 51

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English : Éclipse Solaire & Buvette

L’événement Éclipse Solaire & Buvette Les Andelys a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération