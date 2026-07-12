Stage de mosaïque estival Les Andelys
lundi 27 juillet 2026 · Les Andelys
Informations pratiques
Les Andelys
Stage de mosaïque estival
4 rue Saint-Jacques Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-27 09:00:00
fin : 2026-08-06 12:00:00
Date(s) :
2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-18
Exprimez votre créativité cet été aux Andelys avec un **stage d’initiation à la mosaïque**. Sur 4 demi-journées, vous apprendrez à couper vos propres matériaux pour réaliser un petit tableau ou un sous-de-plat décoratif. Le matériel est entièrement fourni.
Ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 10 ans.
Petit comité seulement 3 personnes par session pour un accompagnement personnalisé.
Sessions disponibles (au choix) :
Les stages se déroulent sur 4 jours consécutifs, soit le matin de 9h à 12h, soit l’après-midi de 14h à 17h30 :
– Du lundi 27 au jeudi 30 juillet
– Du lundi 3 au jeudi 6 août
– Du lundi 10 au jeudi 13 août
– Du mardi 18 au vendredi 21 août
Tarif 210 euros pour l’ensemble du stage (pour 3h sur 4 demi-journées).
Inscriptions et Contact
L’inscription est obligatoire et se fait directement auprès d’Aline Hallard :
– Téléphone 06 65 48 07 70
– Mail alinehallard@orange.fr .
4 rue Saint-Jacques Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 65 48 07 70 alinehallard@orange.fr
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English : Stage de mosaïque estival
L’événement Stage de mosaïque estival Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-28 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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