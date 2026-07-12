Informations pratiques

Les Andelys

Stage de mosaïque estival

4 rue Saint-Jacques Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-27 09:00:00

fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :

2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-18

Exprimez votre créativité cet été aux Andelys avec un **stage d’initiation à la mosaïque**. Sur 4 demi-journées, vous apprendrez à couper vos propres matériaux pour réaliser un petit tableau ou un sous-de-plat décoratif. Le matériel est entièrement fourni.

Ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 10 ans.

Petit comité seulement 3 personnes par session pour un accompagnement personnalisé.

Sessions disponibles (au choix) :

Les stages se déroulent sur 4 jours consécutifs, soit le matin de 9h à 12h, soit l’après-midi de 14h à 17h30 :

– Du lundi 27 au jeudi 30 juillet

– Du lundi 3 au jeudi 6 août

– Du lundi 10 au jeudi 13 août

– Du mardi 18 au vendredi 21 août

Tarif 210 euros pour l’ensemble du stage (pour 3h sur 4 demi-journées).

Inscriptions et Contact

L’inscription est obligatoire et se fait directement auprès d’Aline Hallard :

– Téléphone 06 65 48 07 70

– Mail alinehallard@orange.fr .

4 rue Saint-Jacques Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 65 48 07 70 alinehallard@orange.fr

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English : Stage de mosaïque estival

L’événement Stage de mosaïque estival Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-28 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération