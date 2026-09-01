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Artus le show XXL Cinévals Saint-Jean-d’Angély

jeudi 24 septembre 2026 · Cinévals · Saint-Jean-d'Angély

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Cinévals
Adresse
1 rue Laurent Tourneur
Ville
17400 Saint-Jean-d'Angély
Département
Charente-Maritime
Tarif
20 20 20

Saint-Jean-d’Angély

Artus le show XXL

Cinévals 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 20:00:00
fin : 2026-09-24

Date(s) :
2026-09-24

Artus signe un show XXL à voir sur grand écran !
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Cinévals 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   contact.cinevals@veocinemas.fr

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L’événement Artus le show XXL Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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