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AGENDA · Pleyben

Arvest DAYlire Commedy Club Salle Arvest Pleyben

vendredi 27 novembre 2026 · Salle Arvest · Pleyben

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle Arvest
Adresse
15 Rue de l'Église
Ville
29190 Pleyben
Département
Finistère
Tarif

Pleyben

Arvest DAYlire Commedy Club

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:30:00
fin : 2026-11-27

Date(s) :
2026-11-27

Soirée Stand-Up

Cette année encore, la salle Arvest de Pleyben se transforme en véritable temple du stand-up pour une soirée exceptionnelle placée sous le signe de la bonne humeur.
Sur scène, quatre humoristes de la nouvelle génération viendront partager leurs univers aussi décalés qu’attachants ! Un plateau d’humoristes 100% rires, pour une soirée à partager entre amis, en couple, ou en famille.

Une boisson offerte à l’entracte.

Tout public à partir de 10 ans.

Billetterie en ligne et sur place. TP = 10€ / TR = 8€.

Placement libre.   .

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 16 13 55 

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English :

L’événement Arvest DAYlire Commedy Club Pleyben a été mis à jour le 2026-08-11 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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