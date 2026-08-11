Arvest DAYlire Commedy Club Salle Arvest Pleyben

Informations pratiques

Pleyben

Arvest DAYlire Commedy Club

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 20:30:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Soirée Stand-Up

Cette année encore, la salle Arvest de Pleyben se transforme en véritable temple du stand-up pour une soirée exceptionnelle placée sous le signe de la bonne humeur.

Sur scène, quatre humoristes de la nouvelle génération viendront partager leurs univers aussi décalés qu’attachants ! Un plateau d’humoristes 100% rires, pour une soirée à partager entre amis, en couple, ou en famille.

Une boisson offerte à l’entracte.

Tout public à partir de 10 ans.

Billetterie en ligne et sur place. TP = 10€ / TR = 8€.

Placement libre. .

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 16 13 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Arvest DAYlire Commedy Club Pleyben a été mis à jour le 2026-08-11 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE