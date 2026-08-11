Arvest DAYlire Commedy Club Salle Arvest Pleyben
vendredi 27 novembre 2026 · Salle Arvest · Pleyben
Informations pratiques
Pleyben
Arvest DAYlire Commedy Club
Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:30:00
fin : 2026-11-27
Date(s) :
2026-11-27
Soirée Stand-Up
Cette année encore, la salle Arvest de Pleyben se transforme en véritable temple du stand-up pour une soirée exceptionnelle placée sous le signe de la bonne humeur.
Sur scène, quatre humoristes de la nouvelle génération viendront partager leurs univers aussi décalés qu’attachants ! Un plateau d’humoristes 100% rires, pour une soirée à partager entre amis, en couple, ou en famille.
Une boisson offerte à l’entracte.
Tout public à partir de 10 ans.
Billetterie en ligne et sur place. TP = 10€ / TR = 8€.
Placement libre. .
Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 16 13 55
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English :
L’événement Arvest DAYlire Commedy Club Pleyben a été mis à jour le 2026-08-11 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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