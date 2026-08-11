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AGENDA · Pleyben

Spectacle Alter de la Compagnie Dynamia Salle Arvest Pleyben

mardi 17 novembre 2026 · Salle Arvest · Pleyben

Informations pratiques

Début
mardi 17 novembre 2026
Fin
mardi 17 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle Arvest
Adresse
15 Rue de l'Église
Ville
29190 Pleyben
Département
Finistère
Tarif

Pleyben

Spectacle Alter de la Compagnie Dynamia

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 20:00:00
fin : 2026-11-17

Date(s) :
2026-11-17

Alter interroge sur les conséquences que pourraient avoir les nouvelles technologies et leurs influences possibles sur la vie de leurs utilisateurs. Dans le monde dystopique d’Alter, le spectateur se livre à une expérience interactive dans laquelle il a l’entière responsabilité de l’intrigue, via l’utilisation d’une application.
Et pourtant son libre arbitre s’en trouve malmené…
Les nouvelles technologies vont-elles prendre les commandes ?

Ce spectacle est proposé en collaboration avec Polysonnance dans le cadre de la Quinzaine du numérique.

Séance scolaire et tout public.

Billetterie en ligne et sur place. TP = 8€ / TR = 6€.

Placement libre. Durée 55min.   .

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 16 13 55 

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English :

L’événement Spectacle Alter de la Compagnie Dynamia Pleyben a été mis à jour le 2026-08-11 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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