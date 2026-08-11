Spectacle Alter de la Compagnie Dynamia Salle Arvest Pleyben

Informations pratiques

Pleyben

Spectacle Alter de la Compagnie Dynamia

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 20:00:00

fin : 2026-11-17

Date(s) :

2026-11-17

Alter interroge sur les conséquences que pourraient avoir les nouvelles technologies et leurs influences possibles sur la vie de leurs utilisateurs. Dans le monde dystopique d’Alter, le spectateur se livre à une expérience interactive dans laquelle il a l’entière responsabilité de l’intrigue, via l’utilisation d’une application.

Et pourtant son libre arbitre s’en trouve malmené…

Les nouvelles technologies vont-elles prendre les commandes ?

Ce spectacle est proposé en collaboration avec Polysonnance dans le cadre de la Quinzaine du numérique.

Séance scolaire et tout public.

Billetterie en ligne et sur place. TP = 8€ / TR = 6€.

Placement libre. Durée 55min. .

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 16 13 55

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English :

L’événement Spectacle Alter de la Compagnie Dynamia Pleyben a été mis à jour le 2026-08-11 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE