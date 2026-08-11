Goûter ciné Bibliothèque Pleyben

Informations pratiques

Pleyben

Goûter ciné

Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 16:00:00

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-28

Attachés vos ceintures ! Décollage imminent !

Les enfants, confortablement installés sur des poufs et tapis, pourront savourer leur goûter tout en découvrant un film d’animation les entraînant dans une aventure haute en couleur, peuplée de champignons, de tuyaux mystérieux et de héros intrépides.

A partir de 9 ans.

Gratuit. .

Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65

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English :

L’événement Goûter ciné Pleyben a été mis à jour le 2026-08-11 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE