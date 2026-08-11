Ciné-doc Amsterdam et les Pays-Bas Salle Arvest Pleyben

Informations pratiques

Pleyben

Ciné-doc Amsterdam et les Pays-Bas

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-24 14:30:00

fin : 2026-11-24

Date(s) :

2026-11-24

Ciné-doc Amsterdam et les Pays-Bas Récit de voyage de Christian VEROT

C’est un pays que se disputent la terre et l’eau, un jardin de tulipes et de jacinthes. C’est l’autre pays du fromage et les villes se nomment Edam et Gouda. Le Hollandais, c’est Don Quichotte vainqueur des eaux en faisant alliance avec les moulins.

C’est une nation de marins, avec une flotte de navires chargés d’histoire, quand ses trois mâts dominaient les océans. Dans ses villages de pêcheurs, on continue à fumer l’anguille et les fêtes populaires font résonner les chants de marins.

En dominant les flots, Amsterdam a préservé ses palais du siècle d’or. Rembrandt et Van Gogh nous y donnent rendez-vous. Et ces rencontres passionnantes avec les rois de la faïence à Delft, avec ces entreprises stars mondiales de la production florale…

Café / Goûter offert à l’entracte.

Échanges avec le réalisateur à l’issue de la diffusion.

Billetterie sur place. Tarif unique 5€

Placement libre. Durée 2h. .

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 16 13 55

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English :

L’événement Ciné-doc Amsterdam et les Pays-Bas Pleyben a été mis à jour le 2026-08-11 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE