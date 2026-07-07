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AGENDA · Quimperlé

Arzh’n’fest Rassemblement auto-moto Quimperlé

samedi 11 juillet 2026 · Quimperlé

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
2 Rue Ernest Tibulle
Ville
29300 Quimperlé
Département
Finistère
Tarif

Quimperlé

Arzh’n’fest Rassemblement auto-moto

2 Rue Ernest Tibulle Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 11:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

L’ Arzh’n’fest, un rassemblement autos motos, et vieilles voitures.
Stands & exposants tatoueur food & bar camping sur place (places limités).   .

2 Rue Ernest Tibulle Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 20 49 10 63 

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English :

L’événement Arzh’n’fest Rassemblement auto-moto Quimperlé a été mis à jour le 2026-06-30 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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