ASDIL Assemblée générale Maison de Santé Pluriprofesssionnelle Pont-de-Salars

Pont-de-Salars

ASDIL Assemblée générale

Maison de Santé Pluriprofesssionnelle 142 Route des Landes Pont-de-Salars Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-09

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

A l’issue de la conférence L’infarctus du myocarde et L’insuffisance cardiaque , l’ASDIL vous invite à son assemblée générale

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Maison de Santé Pluriprofesssionnelle 142 Route des Landes Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 83 44

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English :

Following the Myocardial infarction and heart failure conference, ASDIL invites you to its Annual General Meeting

L’événement ASDIL Assemblée générale Pont-de-Salars a été mis à jour le 2026-05-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)