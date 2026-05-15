ASDIL Assemblée générale Maison de Santé Pluriprofesssionnelle Pont-de-Salars
ASDIL Assemblée générale Maison de Santé Pluriprofesssionnelle Pont-de-Salars mardi 9 juin 2026.
Pont-de-Salars
ASDIL Assemblée générale
Maison de Santé Pluriprofesssionnelle 142 Route des Landes Pont-de-Salars Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-09
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-06-09
A l’issue de la conférence L’infarctus du myocarde et L’insuffisance cardiaque , l’ASDIL vous invite à son assemblée générale
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Maison de Santé Pluriprofesssionnelle 142 Route des Landes Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 83 44
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English :
Following the Myocardial infarction and heart failure conference, ASDIL invites you to its Annual General Meeting
L’événement ASDIL Assemblée générale Pont-de-Salars a été mis à jour le 2026-05-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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