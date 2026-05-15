Conférence L’infarctus du myocarde et L’insuffisance cardiaque Maison de Santé Pluriprofesssionnelle Pont-de-Salars

Pont-de-Salars

Conférence L’infarctus du myocarde et L’insuffisance cardiaque

Maison de Santé Pluriprofesssionnelle 142 Route des Landes Pont-de-Salars Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-09

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

L’ASDIL vous invite à une conférence L’infarctus du myocarde et L’insuffisance cardiaque

Animée par Dr Kevin Sanchis, cardiologue.

.

Maison de Santé Pluriprofesssionnelle 142 Route des Landes Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 83 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

ASDIL invites you to a lecture: Myocardial infarction and heart failure

Hosted by Dr Kevin Sanchis, cardiologist.

L’événement Conférence L’infarctus du myocarde et L’insuffisance cardiaque Pont-de-Salars a été mis à jour le 2026-05-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)