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ASFAR SHAMSI La Cigale Paris

ASFAR SHAMSI La Cigale Paris

ASFAR SHAMSI La Cigale Paris jeudi 18 mars 2027.

Lieu : La Cigale

Adresse : 120, BOULEVARD ROCHECHOUART

Ville : 75018 Paris

Département : 75

Début : 2027-03-18

Fin : 2027-03-18

Heure de début : 20:00

ASFAR SHAMSI Début : 2027-03-18 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

La Cigale 120, BOULEVARD ROCHECHOUART 75018 Paris 75

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