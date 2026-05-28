Asia film ghost in the shell Cinéma Le Sélect Granville

Granville

Asia film ghost in the shell

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13 21:00:00

Date(s) :

2026-06-13

2029, Newport City. Le Major Motoko Kusanagi, femme cyborg ultra-perfectionnée, à la tête de la Section 9, une unité d’élite anti-terroriste, enquête sur un nouveau cyber-virus capable de contrôler les esprits et d’altérer les souvenirs de ses victimes. Le suspect principal, surnommé le Marionnettiste , à la réputation aussi mystérieuse qu’insaisissable, devient la cible d’une traque intense sur fond de rivalité avec la section 6, à la solde du Ministère des Affaires Etrangères et de son mystérieux Projet 2501. Écoutant sa voix intérieure, Motoko se lance corps et âme dans une quête sans relâche qui l’amènera à questionner son existence et sa part d’humanité.

De Mamoru Oshii | Par Kazunori Itô, Laeta Kalogridis | Avec Tania Torrens, Atsuko Tanaka, Daniel Beretta.

Séance en partenariat avec Poké Granville, les sushis et pokés seront servis après la projection.

Réservations possibles jusqu’au vendredi 12 juin .

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

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English : Asia film ghost in the shell

L’événement Asia film ghost in the shell Granville a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Granville Terre et Mer