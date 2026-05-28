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Asia film ghost in the shell Cinéma Le Sélect Granville

Asia film ghost in the shell Cinéma Le Sélect Granville

Asia film ghost in the shell Cinéma Le Sélect Granville samedi 13 juin 2026.

Lieu : Cinéma Le Sélect

Adresse : 7 Boulevard d'Hauteserve

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Granville

Asia film ghost in the shell

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13 21:00:00

Date(s) :
2026-06-13

2029, Newport City. Le Major Motoko Kusanagi, femme cyborg ultra-perfectionnée, à la tête de la Section 9, une unité d’élite anti-terroriste, enquête sur un nouveau cyber-virus capable de contrôler les esprits et d’altérer les souvenirs de ses victimes. Le suspect principal, surnommé le Marionnettiste , à la réputation aussi mystérieuse qu’insaisissable, devient la cible d’une traque intense sur fond de rivalité avec la section 6, à la solde du Ministère des Affaires Etrangères et de son mystérieux Projet 2501. Écoutant sa voix intérieure, Motoko se lance corps et âme dans une quête sans relâche qui l’amènera à questionner son existence et sa part d’humanité.

De Mamoru Oshii | Par Kazunori Itô, Laeta Kalogridis | Avec Tania Torrens, Atsuko Tanaka, Daniel Beretta.

Séance en partenariat avec Poké Granville, les sushis et pokés seront servis après la projection.

Réservations possibles jusqu’au vendredi 12 juin   .

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27  granville@cine-movida.com

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English : Asia film ghost in the shell

L’événement Asia film ghost in the shell Granville a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Granville Terre et Mer

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