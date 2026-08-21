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AGENDA · Clermont-Ferrand

ASM Clermont Auvergne VS Toulon Stade Marcel-Michelin Clermont-Ferrand

samedi 28 novembre 2026 · Stade Marcel-Michelin · Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Lieu
Stade Marcel-Michelin
Adresse
35 rue du Clos Four
Ville
63100 Clermont-Ferrand
Département
Puy-de-Dôme
Tarif

Clermont-Ferrand

ASM Clermont Auvergne VS Toulon

Stade Marcel-Michelin 35 rue du Clos Four Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28
fin : 2026-11-29

Date(s) :
2026-11-28

Rejoignez la Yellow Army et assistez à la prochaine rencontre au stade Marcel-Michelin !
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Stade Marcel-Michelin 35 rue du Clos Four Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

Join the Yellow Army and come watch the next game at Marcel-Michelin Stadium!

L’événement ASM Clermont Auvergne VS Toulon Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-08-21 par Clermont Auvergne Volcans

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