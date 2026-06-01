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ASPHALT Gallerie Chapon Paris

ASPHALT Gallerie Chapon Paris

ASPHALT Gallerie Chapon Paris samedi 6 juin 2026.

Lieu : Gallerie Chapon

Adresse : 17, rue Chapon

Ville : 75003 Paris

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : <p> 7 euros pour les deux jours, entrée avec un cocktail Féfé Drink dans la limite des stocks disponibles.</p>

Entre exposition, performances et programmation musicale, ASPHALT réunit les artistes Artemile, Clara Borde, Amalia Khalifa, Arthur Amrouche, Gzaviaie ou encore David Perez autour d’une réflexion sur les imaginaires contemporains, les récits intimes et les formes du quotidien.

À travers peinture, installation, vidéo et œuvres sous commission, Une exposition imaginée par la curatrice Rania Samarou dialogue avec une scène musicale mêlant rap, pop, rnb, dance et musique électronique, avec notamment Fae Sapienta, Le Lij, Kel9da, Kruzer (Amsterdam), Blackmoon et Ascrime Restinpeace, transformant le lieu en un espace vivant traversé par le son, l’image et le mouvement.

Le projet est porté par UNFAZED, plateforme culturelle fondée par Klola.

UNFAZED: ASPHALT est une exposition immersive pensée comme un festival culturel hybride, explorant la ville, ses mémoires et ses cultures populaires à travers l’art contemporain, la musique et la performance.
Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :
samedi, dimanche
de 12h00 à 20h00
payant

 7 euros pour les deux jours, entrée avec un cocktail Féfé Drink dans la limite des stocks disponibles.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T15:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T12:00:00+02:00_2026-06-06T20:00:00+02:00;2026-06-07T12:00:00+02:00_2026-06-07T20:00:00+02:00

Gallerie Chapon 17, rue Chapon  75003 Paris
https://www.instagram.com/unfazedmicrocosm/


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