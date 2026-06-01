ASPHALT Gallerie Chapon Paris

Entre exposition, performances et programmation musicale, ASPHALT réunit les artistes Artemile, Clara Borde, Amalia Khalifa, Arthur Amrouche, Gzaviaie ou encore David Perez autour d’une réflexion sur les imaginaires contemporains, les récits intimes et les formes du quotidien.

À travers peinture, installation, vidéo et œuvres sous commission, Une exposition imaginée par la curatrice Rania Samarou dialogue avec une scène musicale mêlant rap, pop, rnb, dance et musique électronique, avec notamment Fae Sapienta, Le Lij, Kel9da, Kruzer (Amsterdam), Blackmoon et Ascrime Restinpeace, transformant le lieu en un espace vivant traversé par le son, l’image et le mouvement.

Le projet est porté par UNFAZED, plateforme culturelle fondée par Klola.

UNFAZED: ASPHALT est une exposition immersive pensée comme un festival culturel hybride, explorant la ville, ses mémoires et ses cultures populaires à travers l’art contemporain, la musique et la performance.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi, dimanche

de 12h00 à 20h00

payant

7 euros pour les deux jours, entrée avec un cocktail Féfé Drink dans la limite des stocks disponibles.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T15:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T12:00:00+02:00_2026-06-06T20:00:00+02:00;2026-06-07T12:00:00+02:00_2026-06-07T20:00:00+02:00

Gallerie Chapon 17, rue Chapon 75003 Paris

https://www.instagram.com/unfazedmicrocosm/



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