Assemblée générale et conférence débat « La santé mentale des personnes placées sous main de justice Maison de quartier des Confluences Nantes
Assemblée générale et conférence débat « La santé mentale des personnes placées sous main de justice Maison de quartier des Confluences Nantes jeudi 21 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-21 18:15 –
Gratuit : oui Adulte, Etudiant, Senior
L’assemblée générale sera l’occasion de présenter nos actions 2025 et les perspectives 2026.Le Service Médico-Psychologique Régional sera présent à nos côtés pour nous partager son expertise sur la santé mentale des personnes placées sous mains de justice lors de la conférence qui débutera à 20h.
Maison de quartier des Confluences Nantes Sud Nantes 44200
02 40 41 59 65 MQ-Confluences@mairie-nantes.fr https://www.helloasso.com/associations/permis-de-construire-44/evenements/assemblee-generale-et-conference-du-21-mai-2026
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