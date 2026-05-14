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Assemblée générale et conférence débat « La santé mentale des personnes placées sous main de justice Maison de quartier des Confluences Nantes

Assemblée générale et conférence débat « La santé mentale des personnes placées sous main de justice Maison de quartier des Confluences Nantes

Assemblée générale et conférence débat « La santé mentale des personnes placées sous main de justice Maison de quartier des Confluences Nantes jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Maison de quartier des Confluences

Adresse : 4 Place du Muguet Nantais

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 18:15

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-21 18:15 –
Gratuit : oui  Adulte, Etudiant, Senior 

L’assemblée générale sera l’occasion de présenter nos actions 2025 et les perspectives 2026.Le Service Médico-Psychologique Régional sera présent à nos côtés pour nous partager son expertise sur la santé mentale des personnes placées sous mains de justice lors de la conférence qui débutera à 20h.

Maison de quartier des Confluences Nantes Sud Nantes 44200
02 40 41 59 65 MQ-Confluences@mairie-nantes.fr https://www.helloasso.com/associations/permis-de-construire-44/evenements/assemblee-generale-et-conference-du-21-mai-2026


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