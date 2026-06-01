Assemblée générale et soirée dansante, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

Assemblée générale et soirée dansante Vendredi 12 juin, 18h00 Complexe Saint Exupéry Var

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T18:00:00+02:00 – 2026-06-12T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-12T18:00:00+02:00 – 2026-06-12T23:59:00+02:00

Assemblée générale et soirée dansante organisées par l’Association Tennis de Table de Draguignan.

Entrée gratuite

Complexe Saint-Exupéry Salle Malraux à partir de 18h

Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://attdracenie.fr/ »}]

Assemblée générale de l’Association Tennis de Table de Draguignan et soirée dansante