Assiégée Exposition d’art contemporain Dans les rues du village Rodemack

Rodemack

Assiégée Exposition d’art contemporain

Dans les rues du village 46 Place des Baillis Rodemack Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Venez découvrir à Rodemack une exposition d’art contemporain par le collectif le Dahu à Cinq Pattes.

Dans les ruelles du vieux bourg, le long du ruisseau et à la Maison des Baillis naturellement, vous trouverez ces œuvres d’art pour la plupart inspirées par la ville et son histoire, que vous ne retrouverez pas dans la galerie du collectif (pas encore ?).Tout public

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Dans les rues du village 46 Place des Baillis Rodemack 57570 Moselle Grand Est

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English :

Come to Rodemack to discover an exhibition of contemporary art by the collective le Dahu à Cinq Pattes.

In the narrow streets of the old town, along the stream and, of course, at the Maison des Baillis, you’ll find these works of art, mostly inspired by the town and its history, which you won’t find in the collective’s gallery (yet?).

L’événement Assiégée Exposition d’art contemporain Rodemack a été mis à jour le 2026-05-12 par OT CATTENOM ET ENVIRONS