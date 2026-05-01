Rodemack

Atelier Didgeridoo

48 Place des Baillis Rodemack Moselle

Tarif : – – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-27 10:00:00

fin : 2026-05-27 11:30:00

Date(s) :

2026-05-27

Atelier Didgeridoo pour les enfants à partir de 3 ans !

L’atelier permettra aux enfants de découvrir l’instrument fascinant des aborigènes d’Australie et de s’y essayer à l’aide d’instruments d’initiation en plastique. Les enfants repartiront avec leur instrument !

Après l’atelier , les enfants ont la possibilité de rester à la bibliothèque jusqu’à 12h pour un petit moment de lecture.

Les accompagnants peuvent rester sur place s’ils le souhaitent.

Une participation de 8 euros est demandée pour couvrir les frais de l’animateur . Les places sont limitées: inscription obligatoire sur Hello Asso.Enfants

8 .

48 Place des Baillis Rodemack 57570 Moselle Grand Est +33 6 68 04 84 96 bibliothecaire@rodemack-foyer.eu

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English :

Didgeridoo workshop for children aged 3 and over!

This workshop will introduce children to the fascinating instrument of the Australian Aborigines, and give them the chance to try their hand at it, using introductory plastic instruments. Children will leave with their own instrument!

After the workshop, children can stay in the library until 12 noon for a little reading.

Accompanying adults can stay on if they wish.

A fee of 8 euros is charged to cover the instructor’s expenses. Places are limited: please register on Hello Asso.

L’événement Atelier Didgeridoo Rodemack a été mis à jour le 2026-04-20 par OT CATTENOM ET ENVIRONS