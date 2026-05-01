Rode’jam Session #6 Club de la Maison des Baillis Rodemack

Rodemack

Rode’jam Session #6

Club de la Maison des Baillis 46 place des Baillis Rodemack Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Amoureux de la musique et particulièrement de blues, notre événement est fait pour vous.

Soyez les bienvenus à la sixième édition de Rode’Jam, le rendez-vous de celles et ceux qui ont du talent et qui aiment le partager à tous. Comme toujours, révisez vos classiques et apportez vos instruments pour partager votre style avec les musiciens. Tous les instruments sont acceptés volontiers et si vous ne savez pas en jouer, venez écouter, encourager et partager l’ambiance chaleureuse.

N’hésitez pas à rejoindre et à partager autour de vous, l’évènement, la page Facebook et la page Instagram du Club de la Maison des Baillis.Tout public

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Club de la Maison des Baillis 46 place des Baillis Rodemack 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 51 28 23

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English :

If you’re a lover of music, especially the blues, our event is for you.

Welcome to the sixth edition of Rode’Jam, the meeting place for those who have talent and like to share it with everyone. As always, review your classics and bring your instruments to share your style with the musicians. All instruments are gladly accepted, and if you don’t know how to play, come and listen, encourage and share the warm atmosphere.

Don’t hesitate to join and share the event, the Facebook page and the Instagram page of the Club de la Maison des Baillis.

L’événement Rode’jam Session #6 Rodemack a été mis à jour le 2026-05-07 par OT CATTENOM ET ENVIRONS