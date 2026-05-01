Concert Chorale Gospel rue de l’Eglise Rodemack

Rodemack

Concert Chorale Gospel

rue de l’Eglise Eglise Saint-Nicolas Rodemack Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 18:30:00

fin : 2026-05-30 20:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Venez nombreux (ré)entendre la voix de vos chanteurs de Gospel préférés ! L’entrée est libre et de la petite restauration sera proposée sur place.Tout public

0 .

rue de l’Eglise Eglise Saint-Nicolas Rodemack 57570 Moselle Grand Est president@rodemack-foyer.eu

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English :

Come and (re)hear the voices of your favorite Gospel singers! Admission is free, and food and drink will be available on site.

L’événement Concert Chorale Gospel Rodemack a été mis à jour le 2026-04-29 par OT CATTENOM ET ENVIRONS