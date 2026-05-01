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Concert Chorale Gospel rue de l’Eglise Rodemack

Concert Chorale Gospel rue de l’Eglise Rodemack

Concert Chorale Gospel rue de l’Eglise Rodemack samedi 30 mai 2026.

Lieu : rue de l'Eglise

Adresse : Eglise Saint-Nicolas

Ville : 57570 Rodemack

Département : Moselle

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Rodemack

Concert Chorale Gospel

rue de l’Eglise Eglise Saint-Nicolas Rodemack Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 18:30:00
fin : 2026-05-30 20:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Venez nombreux (ré)entendre la voix de vos chanteurs de Gospel préférés ! L’entrée est libre et de la petite restauration sera proposée sur place.Tout public
0  .

rue de l’Eglise Eglise Saint-Nicolas Rodemack 57570 Moselle Grand Est   president@rodemack-foyer.eu

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English :

Come and (re)hear the voices of your favorite Gospel singers! Admission is free, and food and drink will be available on site.

L’événement Concert Chorale Gospel Rodemack a été mis à jour le 2026-04-29 par OT CATTENOM ET ENVIRONS

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