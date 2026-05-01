Concert Chorale Gospel rue de l’Eglise Rodemack
Concert Chorale Gospel rue de l’Eglise Rodemack samedi 30 mai 2026.
Rodemack
Concert Chorale Gospel
rue de l’Eglise Eglise Saint-Nicolas Rodemack Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 18:30:00
fin : 2026-05-30 20:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Venez nombreux (ré)entendre la voix de vos chanteurs de Gospel préférés ! L’entrée est libre et de la petite restauration sera proposée sur place.Tout public
0 .
rue de l’Eglise Eglise Saint-Nicolas Rodemack 57570 Moselle Grand Est president@rodemack-foyer.eu
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and (re)hear the voices of your favorite Gospel singers! Admission is free, and food and drink will be available on site.
L’événement Concert Chorale Gospel Rodemack a été mis à jour le 2026-04-29 par OT CATTENOM ET ENVIRONS
À voir aussi à Rodemack (Moselle)
- Fête de l’Europe Rue de Mondorff Rodemack 12 mai 2026
- Atelier Didgeridoo Rodemack 27 mai 2026