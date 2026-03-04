ASTRAL FESTIVAL – EQUINOX – Caves Des Vollandes, Galerie Ruine, Genève

ASTRAL FESTIVAL – EQUINOX – Caves Des Vollandes 6 et 7 mars Galerie Ruine

Début : 2026-03-06T18:00:00+01:00 – 2026-03-06T23:59:00+01:00

Fin : 2026-03-07T00:00:00+01:00 – 2026-03-07T06:05:00+01:00

Dans le cadre du festival ASTRAL, EQUINOX s’impose comme l’un des temps forts de la nuit genevoise aux Caves des Vollandes.

Au cœur de cette édition, Carlos Pulido, DJ international venu d’Ibiza, prend les commandes pour un voyage électronique intense et évolutif. Reconnu pour ses sets profonds et élégants, il tisse une narration sonore allant de la House à la Melodic Techno, avec des passages plus Techno en fin de nuit, parfaitement adaptés à l’énergie brute du club.

La soirée débute par un before aux Eaux-Vives, réparti entre 2 bars-clubbing avec 15 Djs:

The Moon (House et Tech House) et le 21 Club (Soirée Glitter : Nu Disco / Indie Dance) à partir de 18h jusqu’à 1h30 (Rue Henri-Blanvalet, 1207 Genève), créant un parcours nocturne avant la plongée underground.

Aux Caves des Vollandes à partir de 23h à 5h, l’expérience se prolonge avec performeurs, shows visuels et scénographies, renforçant l’immersion et la connexion entre musique et mouvement.

EQUINOX propose bien plus qu’une soirée : une traversée sensorielle, pensée pour les amateurs de culture club exigeante, au croisement de la fête, de la performance et de l’exploration électronique.

Galerie Ruine Rue des Vollandes 15, 1207 Genève Genève 1207 Les Eaux-Vives Genève

Astral Festival