ASTRAL FESTIVAL – PRINTINGLAB – Chez Jean-Luc, Chez Jean-Luc, Genève

ASTRAL FESTIVAL – PRINTINGLAB – Chez Jean-Luc 7 et 8 mars Chez Jean-Luc

Début : 2026-03-07T18:00:00+01:00 – 2026-03-07T23:59:00+01:00

Fin : 2026-03-08T00:00:00+01:00 – 2026-03-08T05:00:00+01:00

Printing Lab est un projet dédié à la mise en lumière des DJs avec le public. À travers des sessions filmées en live, le concept capture l’énergie brute du club, la connexion entre l’artiste et le public, et l’instant unique créé sur le dancefloor.

Chaque session est pensée comme une expérience immersive : le DJ joue face à un public pleinement acteur du moment, la caméra saisit les regards, les mouvements, la tension et la liberté qui circulent dans la salle. Le public ne se contente pas d’assister — il participe au live, crée l’ambiance et devient une partie intégrante de la performance.

INK THE NIGHT, c’est la rencontre entre musique électronique, image et communauté. Un espace d’expression pour les DJs, une vitrine authentique de leur univers, et une atmosphère nocturne intense où la musique se vit autant qu’elle se joue.

Chez Jean-Luc Rue de la Cité 9 Genève 1204 Cité Genève

ASTRAL FESTIVAL – INK THE NIGHT : Afro House – House – Tech House

FESTIVAL ASTRAL