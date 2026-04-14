Astrée – CinéScience – L’écho des glaciers, Transitions dans les Andes, Astrée, Chambéry
Astrée – CinéScience – L’écho des glaciers, Transitions dans les Andes, Astrée, Chambéry jeudi 23 avril 2026.
Astrée – CinéScience – L’écho des glaciers, Transitions dans les Andes Jeudi 23 avril, 20h30 Astrée Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T20:30:00+02:00 – 2026-04-23T23:30:00+02:00
Fin : 2026-04-23T20:30:00+02:00 – 2026-04-23T23:30:00+02:00
L’écho des glaciers, Transitions dans les Andes – CinéScience
Astrée 7, bd du Theatre, Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Événement Astrée Astrée – CinéScience – L’écho des glaciers
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