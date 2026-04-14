Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Astrée – CinéScience – L’écho des glaciers, Transitions dans les Andes, Astrée, Chambéry

Astrée – CinéScience – L’écho des glaciers, Transitions dans les Andes, Astrée, Chambéry

Astrée – CinéScience – L’écho des glaciers, Transitions dans les Andes, Astrée, Chambéry jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Astrée

Adresse : 7, bd du Theatre, Chambéry

Ville : 73000 Chambéry

Département : Savoie

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Astrée – CinéScience – L’écho des glaciers, Transitions dans les Andes Jeudi 23 avril, 20h30 Astrée Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T20:30:00+02:00 – 2026-04-23T23:30:00+02:00
Fin : 2026-04-23T20:30:00+02:00 – 2026-04-23T23:30:00+02:00

L’écho des glaciers, Transitions dans les Andes – CinéScience

Astrée 7, bd du Theatre, Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Événement Astrée Astrée – CinéScience – L’écho des glaciers

À voir aussi à Chambery (Savoie)