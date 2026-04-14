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Forum – Projection du Sel de la terre, Astrée, Chambéry

Forum – Projection du Sel de la terre, Astrée, Chambéry

Forum – Projection du Sel de la terre, Astrée, Chambéry mardi 21 avril 2026.

Lieu : Astrée

Adresse : 7, bd du Theatre, Chambéry

Ville : 73000 Chambéry

Département : Savoie

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Forum – Projection du Sel de la terre Mardi 21 avril, 19h00 Astrée Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T19:00:00+02:00 – 2026-04-21T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-21T19:00:00+02:00 – 2026-04-21T22:00:00+02:00

Le sel de la terre

Astrée 7, bd du Theatre, Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Événement Astrée Forum – Projection du Sel de la terre

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