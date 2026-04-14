Forum – Projection du Sel de la terre, Astrée, Chambéry
Forum – Projection du Sel de la terre, Astrée, Chambéry mardi 21 avril 2026.
Forum – Projection du Sel de la terre Mardi 21 avril, 19h00 Astrée Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T19:00:00+02:00 – 2026-04-21T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-21T19:00:00+02:00 – 2026-04-21T22:00:00+02:00
Le sel de la terre
Astrée 7, bd du Theatre, Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Événement Astrée Forum – Projection du Sel de la terre
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