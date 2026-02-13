Découverte du micro macramé – Kids friendly, Ateliers Octopodes, Chambéry

Découverte du micro macramé – Kids friendly Mardi 14 avril, 15h00 Ateliers Octopodes Savoie

30€ + 5€ participation au Atelier Octopodes

Découvrez le micro macramé : une activité manuelle accessible et relaxante où vous allez adorer faire des noeuds.

Venez créer un porte clef en micro macramé avec des perles colorées ( et de seconde main !).

Accessible à toustes dès 7 ans. Atelier en petit groupe : 6 personnes maximum.

Possible d’accompagner votre enfant durant l’atelier.

Tous niveaux – matériels fournis

Si vous avez des questions ou souhaitez vous inscrire, vous pouvez me contacter par mail : odysseeartisane@mailo.fr

À bientot :)

Manon

Ateliers Octopodes 106 Quai de la Rize Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Un espace dédié aux savoir-faire : Co-working créatif, ateliers partagés et boutique de créateurs

Tiers-lieu créatif, les Ateliers Octopodes se veulent un lieu de rencontre, d’échanges, d’apprentissages autant que de création et de travail : un espace collectif vous accueille, que vous soyez professionnel des métiers d’art ou créatif inspiré, pour venir travailler en coworking.

Des artistes et créateurs de la région proposent des ateliers créatifs de tout type, tout au long de l’année.

