Concert Pop Rock Louange Fondation du Bocage Chambéry

À l’occasion du 1er anniversaire de la béatification de Camille Costa de Beauregard, venez vivre une soirée exceptionnelle de louange et d’espérance avec IPSE Worship.

À travers des chants puissants comme « Tu me relèves », IPSE proclame la joie de l’Évangile et l’annonce de la Bonne Nouvelle. Leur désir ? « Toucher les cœurs de ce monde par la musique et le chant pour ouvrir l’âme à la louange. »

Des jeunes du Bocage ouvriront la soirée.

Témoignages, louange, profondeur et communion seront au rendez-vous pour un temps fort d’unité, ouvert à tous : croyants ou non, chercheurs de sens, curieux ou convaincus.

Venez vibrer. Laissez-vous relever. Ouvrez votre cœur.

Invitez largement. Osez inviter !

⚠️ Sur place : tarif unique 10 € (toutes catégories).

Début : 2026-04-30T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-30T22:30:00.000+02:00

Fondation du Bocage 339 Rue Costa de Beauregard, chambéry Chambéry 73000 Savoie



