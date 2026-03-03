Concert Pop Rock Louange Fondation du Bocage Chambéry
Concert Pop Rock Louange Fondation du Bocage Chambéry Jeudi 30 avril, 20h00 Tarifs de 4 à 10€ sur inscription : https://www.helloasso.com/associations/fondation-du-bocage/evenements/concert-pop-rock-louange-anniversaire-de-la-beatification-de-camille
À l’occasion du 1er anniversaire de la béatification de Camille Costa de Beauregard, venez vivre une soirée exceptionnelle de louange et d’espérance avec IPSE Worship.
À travers des chants puissants comme « Tu me relèves », IPSE proclame la joie de l’Évangile et l’annonce de la Bonne Nouvelle. Leur désir ? « Toucher les cœurs de ce monde par la musique et le chant pour ouvrir l’âme à la louange. »
Des jeunes du Bocage ouvriront la soirée.
Témoignages, louange, profondeur et communion seront au rendez-vous pour un temps fort d’unité, ouvert à tous : croyants ou non, chercheurs de sens, curieux ou convaincus.
Venez vibrer. Laissez-vous relever. Ouvrez votre cœur.
Invitez largement. Osez inviter !
⚠️ Sur place : tarif unique 10 € (toutes catégories).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-30T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-30T22:30:00.000+02:00
Fondation du Bocage 339 Rue Costa de Beauregard, chambéry Chambéry 73000 Savoie