Concert au Château de Caramagne Naïssam Jalal invite Roberto Negro Château de Caramagne Chambéry

Chambéry

Concert au Château de Caramagne Naïssam Jalal invite Roberto Negro

Château de Caramagne 1029 rue de Saint Ombre Chambéry Savoie

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:00:00

fin : 2026-04-30 21:30:00

Date(s) :

2026-04-30

Naïssam Jalal (flûte, voix, composition) invite Roberto Negro (piano) à jouer un répertoire musical qui explore un lien fondamental entre nature et spiritualité au coeur de la tradition hindustani. Une nouvelle manière d’écouter le monde.

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Château de Caramagne 1029 rue de Saint Ombre Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 17 16 55 pierre.girardier@gmail.com

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English :

Naïssam Jalal (flute, voice, composition) invites Roberto Negro (piano) to perform a musical repertoire that explores a fundamental link between nature and spirituality at the heart of the Hindustani tradition. A new way of listening to the world.

L’événement Concert au Château de Caramagne Naïssam Jalal invite Roberto Negro Chambéry a été mis à jour le 2026-04-17 par Grand Chambéry Alpes Tourisme