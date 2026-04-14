« Rempote ta pote » avec RDV au Jardin Mercredi 29 avril, 16h00 Ateliers Octopodes Savoie

Sur inscription, à partir de 14€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T16:00:00+02:00 – 2026-04-29T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T16:00:00+02:00 – 2026-04-29T19:00:00+02:00

V’là l’printemps, les plantes de la maison commencent à être à l’étroit, venez les rempoter avec nous et bénéficier de conseils spécifiques pour vos amies végétales.

Le rempotage permet :

une croissance vigoureuse de la plante avec plus d’espace pour son système racinaire.

un renouvelement de son sol qui avec le temps s’épuise et se tasse.

Prévenir des maladies en vérifiant l’état racinaire de la plante…

L’ atelier permet :

de passer un bon moment ensemble

d’acquerir les bons réflexes pour soigner vos plantes

mieux connaitre leurs besoins specifiques

disposer du substrat adapté

éviter d’en mettre partout à la maison!

Venez prendre soin de votre plante fétiche tout en bénéficiant de conseils spécifiques de la part d’une jardinière et paysagiste professionnelle avec Cat de RDV au Jardin.

L’atelier est au prix de 10€ par participant ou 14€ par duo parent/enfant + option selon taille et quantité de plantes à rempoter :

dia <20 cm – 4€/pot fourniture substrat spécifique fournit

dia <40 cm – 7€/pot fourniture substrat spécifique fournit

dia <60 cm – 12€/pot fourniture substrat spécifique fournit

Inscription obligatoire via ce formulaire en ligne : https://framaforms.org/rdv-au-jardin-rempote-ta-pote-1775221777

Contact : https://rdvaujardin.fr (fomulaire de contact en ligne)

Ateliers Octopodes 106 Quai de la Rize Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0988422235 https://www.ateliersoctopodes.com/ https://www.facebook.com/AteliersOctopodes;https://www.instagram.com/ateliersoctopodes/ [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/rdv-au-jardin-rempote-ta-pote-1775221777 »}] [{« link »: « https://rdvaujardin.fr/ »}, {« link »: « https://framaforms.org/rdv-au-jardin-rempote-ta-pote-1775221777 »}] Un espace dédié aux savoir-faire : Co-working créatif, ateliers partagés et boutique de créateurs

Tiers-lieu créatif, les Ateliers Octopodes se veulent un lieu de rencontre, d’échanges, d’apprentissages autant que de création et de travail : un espace collectif vous accueille, que vous soyez professionnel des métiers d’art ou créatif inspiré, pour venir travailler en coworking.

Des artistes et créateurs de la région proposent des ateliers créatifs de tout type, tout au long de l’année.

Atelier de rempotage et soin de sa plante dans le cadre du Pop’Up végétal et du Troc de plantes plante plante verte