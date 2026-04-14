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STAGE SCULPTURE TERRE pour enfants – vendredi 17 avril 9h30-11h30, Ateliers Octopodes, Chambéry

STAGE SCULPTURE TERRE pour enfants – vendredi 17 avril 9h30-11h30, Ateliers Octopodes, Chambéry

STAGE SCULPTURE TERRE pour enfants – vendredi 17 avril 9h30-11h30, Ateliers Octopodes, Chambéry vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Ateliers Octopodes

Adresse : 106 quai de la Rize

Ville : 73000 Chambéry

Département : Savoie

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Tarif : Public : enfant à partir de 5 ans Prix : 40 euros terre et cuisson comprises pour 1 pièce, rgt chèque ou espèces Nombre de participants : max 5

STAGE SCULPTURE TERRE pour enfants – vendredi 17 avril 9h30-11h30 Vendredi 17 avril, 09h30 Ateliers Octopodes Savoie

Public : enfant à partir de 5 ans
Prix : 40 euros terre et cuisson comprises pour 1 pièce, rgt chèque ou espèces
Nombre de participants : max 5

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T09:30:00+02:00 – 2026-04-17T11:30:00+02:00
Fin : 2026-04-17T09:30:00+02:00 – 2026-04-17T11:30:00+02:00

Au sein d’un petit groupe les enfants sont guidés pour réaliser leur projet de sculpture en terre dans une ambiance conviviale et bienveillante. ils peuvent apporter des visuels d’inspiration. Pas d’idée de réalisation ? Je peux leur faire des propositions.
Je garde ensuite la pièce pour la faire sécher puis cuire. Vous pourrez venir la chercher dans mon atelier (à 5 minutes à pied des ateliers Octopodes), environ un mois après la séance.
Public : à partir de 5 ans
Prix : 40 euros terre et cuisson comprises pour 1 pièce
Nombre de participants : max 5
Atelier animé par Anne DAUCOURT – https://annedaucourt.odexpo.com/
Contact pour infos et inscription : anne.daucourt@laposte.net – 06 68 57 34 15

Ateliers Octopodes 106 quai de la Rize Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « anne.daucourt@laposte.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 68 57 34 15 »}] [{« link »: « https://annedaucourt.odexpo.com/ »}, {« link »: « mailto:anne.daucourt@laposte.net »}]
Atelier de sculpture terre personnalisé pour enfants à partir de 5 ans. sculpture stage

anne daucourt

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