Informations pratiques

Saint-Germain-du-Salembre

Astrologie Evénemen’ciel

8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Lors des Éclipses solaires chacun(e) de nous est face à des tests (individuels, collectifs et climatiques). Celle du mercredi 12 août 2026 se produira dans le Signe du Lion et impactera toute l’Europe occidentale…

Que signifie-t-elle ? Y a-t-il un parallèle avec celle du 11 août 1999 (visible en France) ? Comment peut-on se préparer ?…

Dans un jeu d’exposé-partage et de questions/réponses, je vous invite à découvrir le message que l’éclipse solaire nous incline à comprendre.

Ouvert à tous. Participation libre & consciente, suivi d’un temps de pique-nique

Sur réservation.

19h30, 8 Le Terme.

Eko-Lieu La Boussole 05 53 80 69 13 .

8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 69 13 contact@eko-boussole.org

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English : Astrologie Evénemen’ciel

L’événement Astrologie Evénemen’ciel Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-07-17 par Vallée de l’Isle en Périgord