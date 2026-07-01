Astrologie Evénemen’ciel Saint-Germain-du-Salembre
jeudi 30 juillet 2026 · Saint-Germain-du-Salembre
Informations pratiques
Saint-Germain-du-Salembre
Astrologie Evénemen’ciel
8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Lors des Éclipses solaires chacun(e) de nous est face à des tests (individuels, collectifs et climatiques). Celle du mercredi 12 août 2026 se produira dans le Signe du Lion et impactera toute l’Europe occidentale…
Que signifie-t-elle ? Y a-t-il un parallèle avec celle du 11 août 1999 (visible en France) ? Comment peut-on se préparer ?…
Dans un jeu d’exposé-partage et de questions/réponses, je vous invite à découvrir le message que l’éclipse solaire nous incline à comprendre.
Ouvert à tous. Participation libre & consciente, suivi d’un temps de pique-nique
Sur réservation.
19h30, 8 Le Terme.
Eko-Lieu La Boussole 05 53 80 69 13 .
8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 69 13 contact@eko-boussole.org
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English : Astrologie Evénemen’ciel
L’événement Astrologie Evénemen’ciel Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-07-17 par Vallée de l’Isle en Périgord
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