Informations pratiques

Saint-Germain-du-Salembre

Numérologie reconnaître son bien

8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Reconnaître son Bien. Une expérience inédite, profonde et ludique.

Une expérience de conscience de soi en 3 phases. Création d’un jeu de cartes personnelles. Des outils ludiques pour retrouver l’essentiel. Atelier animé par Emmanuel Marseille, créateur de la numérologie évolutive.

10h-13h & 14h-18h

Pour le déjeuner, chacun apporte son pique-nique.

Cet Atelier se vit en petits groupes pour être pleinement qualitatif 8 personnes maximum/session.

85 €/adulte 75 €/jeune-26 ans 160 €/couple.

Sur réservation. 8 Le Terme.

Eko-Lieu La Boussole 05 53 80 69 13 .

8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 69 13 numclair@protonmail.com

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English : Numérologie reconnaître son bien

L’événement Numérologie reconnaître son bien Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-07-17 par Vallée de l’Isle en Périgord