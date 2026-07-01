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Numérologie reconnaître son bien Saint-Germain-du-Salembre

dimanche 26 juillet 2026 · Saint-Germain-du-Salembre

Numérologie reconnaître son bien Saint-Germain-du-Salembre

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Adresse
8 Le Terme
Ville
24190 Saint-Germain-du-Salembre
Département
Dordogne
Tarif

Saint-Germain-du-Salembre

Numérologie reconnaître son bien

8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Reconnaître son Bien. Une expérience inédite, profonde et ludique.
Une expérience de conscience de soi en 3 phases. Création d’un jeu de cartes personnelles. Des outils ludiques pour retrouver l’essentiel. Atelier animé par Emmanuel Marseille, créateur de la numérologie évolutive.
10h-13h & 14h-18h
Pour le déjeuner, chacun apporte son pique-nique.
Cet Atelier se vit en petits groupes pour être pleinement qualitatif 8 personnes maximum/session.
85 €/adulte 75 €/jeune-26 ans 160 €/couple.
Sur réservation. 8 Le Terme.
Eko-Lieu La Boussole 05 53 80 69 13   .

8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 69 13  numclair@protonmail.com

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English : Numérologie reconnaître son bien

L’événement Numérologie reconnaître son bien Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-07-17 par Vallée de l’Isle en Périgord

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