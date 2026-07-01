Numérologie reconnaître son bien Saint-Germain-du-Salembre
dimanche 26 juillet 2026 · Saint-Germain-du-Salembre
Informations pratiques
Saint-Germain-du-Salembre
Numérologie reconnaître son bien
8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Reconnaître son Bien. Une expérience inédite, profonde et ludique.
Une expérience de conscience de soi en 3 phases. Création d’un jeu de cartes personnelles. Des outils ludiques pour retrouver l’essentiel. Atelier animé par Emmanuel Marseille, créateur de la numérologie évolutive.
10h-13h & 14h-18h
Pour le déjeuner, chacun apporte son pique-nique.
Cet Atelier se vit en petits groupes pour être pleinement qualitatif 8 personnes maximum/session.
85 €/adulte 75 €/jeune-26 ans 160 €/couple.
Sur réservation. 8 Le Terme.
Eko-Lieu La Boussole 05 53 80 69 13 .
8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 69 13 numclair@protonmail.com
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English : Numérologie reconnaître son bien
L’événement Numérologie reconnaître son bien Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-07-17 par Vallée de l’Isle en Périgord
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