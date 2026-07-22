Astrologie Présentation du Signe du Lion Saint-Germain-du-Salembre
mercredi 22 juillet 2026 · Saint-Germain-du-Salembre
Informations pratiques
Saint-Germain-du-Salembre
Astrologie Présentation du Signe du Lion
8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Le Signe du Lion est le 5ème Signe du Zodiaque. Il est pleinement relié au Soleil. Que vous soyez natifs de ce Signe, qu’il soit à votre Ascendant… ou pas, retenez que le Signe du Lion figure dans votre Carte Natale (Thème Natal). Il mérite donc toute votre attention.
Dans un jeu d’exposé-partage et de questions/réponses, je vous invite à découvrir la symbolique du Signe du Lion.
Ouvert à tous. Participation libre & consciente, suivi d’un temps de pique-nique. Sur inscription
18h30 8 Le Terme.
Eko-Lieu La Boussole 05 53 80 69 13 .
8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 69 13 contact@eko-boussole.org
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English : Astrologie Présentation du Signe du Lion
L’événement Astrologie Présentation du Signe du Lion Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-07-17 par Vallée de l’Isle en Périgord
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