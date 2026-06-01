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At My Softest – Mélissa Laveaux, Parc des Droits de l’Homme, Nantes

At My Softest – Mélissa Laveaux, Parc des Droits de l’Homme, Nantes

At My Softest – Mélissa Laveaux, Parc des Droits de l’Homme, Nantes vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Parc des Droits de l’Homme

Adresse : 115 rue du 4 Août 1789

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

At My Softest – Mélissa Laveaux Vendredi 19 juin, 21h30 Parc des Droits de l’Homme Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T21:30:00+02:00 – 2026-06-19T22:40:00+02:00
Fin : 2026-06-19T21:30:00+02:00 – 2026-06-19T22:40:00+02:00

Artiste canadienne d’origine haïtienne, Mélissa Laveaux investit Les Invites pour un concert mêlant folk, blues et influences créoles. Avec sa voix envoûtante et sa guitare percussive, elle nous plongera dans un nouveau conte marin invitant Yemaya, la divinité afro-caribéenne des océans.

Parc des Droits de l’Homme 115 rue du 4 Août 1789 Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Artiste canadienne d’origine haïtienne, Mélissa Laveaux investit Les Invites pour un concert mêlant folk, blues et influences créoles.

© Adeline Rapon

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