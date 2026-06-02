At My Softest – Mélissa Laveaux, Parc des Droits de l’Homme, Villeurbanne

At My Softest – Mélissa Laveaux Vendredi 19 juin, 21h30 Parc des Droits de l’Homme Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T21:30:00+02:00 – 2026-06-19T22:40:00+02:00

Fin : 2026-06-19T21:30:00+02:00 – 2026-06-19T22:40:00+02:00

Artiste canadienne d’origine haïtienne, Mélissa Laveaux investit Les Invites pour un concert mêlant folk, blues et influences créoles. Avec sa voix envoûtante et sa guitare percussive, elle nous plongera dans un nouveau conte marin invitant Yemaya, la divinité afro-caribéenne des océans.

Parc des Droits de l’Homme 115 rue du 4 Août 1789

69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Perralière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Artiste canadienne d’origine haïtienne, Mélissa Laveaux investit Les Invites pour un concert mêlant folk, blues et influences créoles.

© Adeline Rapon