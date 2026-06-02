At My Softest – Mélissa Laveaux, Parc des Droits de l’Homme, Villeurbanne
At My Softest – Mélissa Laveaux, Parc des Droits de l’Homme, Villeurbanne vendredi 19 juin 2026.
At My Softest – Mélissa Laveaux Vendredi 19 juin, 21h30 Parc des Droits de l’Homme Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T21:30:00+02:00 – 2026-06-19T22:40:00+02:00
Fin : 2026-06-19T21:30:00+02:00 – 2026-06-19T22:40:00+02:00
Artiste canadienne d’origine haïtienne, Mélissa Laveaux investit Les Invites pour un concert mêlant folk, blues et influences créoles. Avec sa voix envoûtante et sa guitare percussive, elle nous plongera dans un nouveau conte marin invitant Yemaya, la divinité afro-caribéenne des océans.
Parc des Droits de l’Homme 115 rue du 4 Août 1789
69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Perralière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Artiste canadienne d’origine haïtienne, Mélissa Laveaux investit Les Invites pour un concert mêlant folk, blues et influences créoles.
© Adeline Rapon
À voir aussi à Villeurbanne (Métropole de Lyon)
- Meet & Fabrik L’EXPO, I Factory, Villeurbanne 2 juin 2026
- Meet & Fabrik L’EXPO I Factory Villeurbanne 2 juin 2026
- IA : Entreprise passez de la réflexion à l’action ! – Colloque à CPE Lyon, Colloque IA – CPE Lyon, Villeurbanne 4 juin 2026
- Festival Les Intergalactiques La Rayonne 7 Rue Henri Legay, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 5 juin 2026
- PUBLIC IMAGE LTD – PUBLIC IMAGE LTD – This is not the last LE TRANSBORDEUR Villeurbanne 5 juin 2026