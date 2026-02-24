Atelier 2 3 ans | Cherchons ensemble Dijon

Atelier 2 3 ans | Cherchons ensemble

27 Rue d'Ahuy Dijon

Tarif enfant

2026-03-18

2026-03-18

2026-03-18

Plongez avec votre enfant dans l’univers tendre et plein de surprises de CSIL. Ensemble, vous découvrirez l’album Cherch’ et Trouv’ lors d’un temps de lecture partagée, puis partirez à l’aventure dans l’exposition. Au fil des images et des installations, vous chercherez les intrus cachés et partagerez un moment de découverte tout en douceur.

Un atelier parfait pour éveiller la curiosité et les sens des tout-petits, en complicité avec un·e parent·e. .

