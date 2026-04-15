Atelier 2 tonnes, Bibliothèque Saint-Sever, Rouen

Atelier 2 tonnes Mercredi 22 avril, 14h00 Bibliothèque Saint-Sever Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00

Pour poursuivre et amplifier la dynamique de mobilisation territoriale engagée dans le cadre de la COP21, la Métropole lance la COP Rouen 2030 et déploie un challenge territorial citoyens autour d’une version locale des ateliers 2 tonnes pour donner envie de tous passer à l’action.Qu’est-ce qu’un atelier 2 tonnes ?Il s’agit d’un atelier collaboratif qui a pour but de mieux comprendre les enjeux de la transition bas carbone. L’objectif est d’apprendre ensemble comment chacun, à son niveau, peut agir pour réduire son impact sur la planète. Au cours de l’atelier, chaque participant est invité à réfléchir aux actions qu’il peut mener seul ou avec d’autres pour diminuer son empreinte carbone.S’inscrire à l’atelier collaboratif « 2 tonnes » sur Weezevent.

Bibliothèque Saint-Sever 65 Avenue de Bretagne, 76100 Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/atelier-2-tonnes »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Pour poursuivre et amplifier la dynamique de mobilisation territoriale engagu00e9e dans le cadre de la COP21, la Mu00e9tropole lance la COP Rouen 2030 et du00e9ploie un challenge territorial citoyens autour d’une version locale des ateliers 2 tonnes pour donner envie de tous passer u00e0 l’action. Un atelier aura lieu le 22 avril 2026 de 14h u00e0 17h u00e0 la bibliothu00e8que Saint-Sever. u00a0Inscription obligatoire avant le 13 avril ! Quu2019est-ce quu2019un atelier 2 tonnes ? Il su2019agit du2019un atelier collaboratif entre 10 et 15 personnes qui a pour but de mieux comprendre les enjeux de la transition bas carbone. L’objectif est d’apprendre ensemble comment chacun, u00e0 son niveau, peut agir pour ru00e9duire son impact sur la planu00e8te. Au cours de l’atelier, chaque participant est invitu00e9 u00e0 ru00e9flu00e9chir aux actions qu’il peut mener seul ou avec d’autres pour diminuer son empreinte carbone. Pour plus d’information : https://www.notrecoprouen2030.fr/les-ateliers-2-tonnes », « html »: «

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Il s’agit d’un atelier collaboratif qui a pour but de mieux comprendre les enjeux de la transition bas carbone.

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