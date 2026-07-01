Informations pratiques

Ussel

Atelier à 4 mains confection d’un soliflor

22 Rue de la Civadière Ussel Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15

L’Espace de Vie Sociale de la Civadière vous propose un atelier à 4 mains, confection d’un soliflor

Prévoir éléments naturels végétaux, fleurs, cailloux, branches…

Gratuit sur inscription obligatoire .

22 Rue de la Civadière Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 25 53 evs.lacivadiere@ussel19.fr

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English : Atelier à 4 mains confection d’un soliflor

L’événement Atelier à 4 mains confection d’un soliflor Ussel a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze