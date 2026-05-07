Ussel

Balade naturaliste au lac de Ponty

Ussel Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Venez profiter d’une balade naturaliste commentée autour du lac de Ponty à Ussel.

Au programme, découverte de la faune et de la flore autour du lac, observation de micro-organisme lacustres et introduction au fonctionnement écologique du plan d’eau. L’animation sera également l’occasion de découvrir des méthodes scientifiques de suivi environnementaux et d’inventaires.

Balade facile d’accès pour petits et grands, n’hésitez pas à nous rejoindre sur le parking de la plage pour un départ à 10h00 !

Animation gratuite. .

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 93 79 t.ruiz@cpiecorreze.com

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English : Balade naturaliste au lac de Ponty

L’événement Balade naturaliste au lac de Ponty Ussel a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze